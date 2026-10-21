Bloomberg: “Men between 18 and 30 years of age who are determined to vote now say they prefer a generic Democratic congressional candidate to a GOP alternative by a 57%-40% margin, according to a Cygnal poll released late last month.
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