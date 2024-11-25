Рейв и драйв: «Колбасный цех 2025» в марте снова в Петербурге

7 марта в СК «Юбилейный» пройдет один из самых ярких рейв-фестивалей года — «Колбасный цех 2025». Это событие, которое ежегодно собирает тысячи любителей электронной музыки, обещает стать настоящим праздником для фанатов качественного звука и ярких шоу.