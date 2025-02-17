Михаил Фридман выступает ответчиком по иску на $11,4 млн в Англии

Бизнесмен Михаил Фридман и его кипрская компания ABH Ukraine (ABHU) стали ответчиками по иску на $11,4 млн (почти 1,2 млрд рублей) в Высоком суде Англии и Уэльса, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы суда.