Ронни О’Салливан вышел в свой шестой финал на турнире Champion of Champions

Ронни О’Салливан одержал комфортную победу над китайским игроком Фанем Чжэнъи и вышел в финал турнира Champion of Champions 2022, сообщает World Snooker Ронни О’Салливан (фото: WST) Все новости и результаты Champion of Champions 2022 Турнирная таблица, результаты Champion of Champions 2022 Расписание трансляций Champion of Champions 2022 (и ГОЛОСОВАНИЯ!) Ронни О’Салливан выступит в своем шестом финале на турнире Champion of Champions после победы над Фанем Чжэнъи со счетом 6-2, устроив захватывающий поединок с действующим Чемпионом Джаддом Трампом в воскресенье на University of Bolton Stadium.