Депутат Кошелев: россияне смогут на маткапитал реконструировать таунхаусы

Россияне с 19 апреля 2024 года смогут за счет материнского капитала реконструировать так называемые дома блокированной застройки - малоэтажные строения на несколько семей, в том числе и популярные во многих регионах таунхаусы.
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