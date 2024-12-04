Боец СВО из Магадана два года хранил письмо со словами поддержки от ребенка: они наконец встретились

ХАБАРОВСК, 4 декабря, ФедералПресс. Два года назад ученик из Хабаровска написал письмо, адресованное военнослужащим, не подозревая, что его послание окажется в руках земляка-дальневосточника – участника СВО из Магадана Павла Микрякова.
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