Брат Барака Обамы дал интервью RT

Сводный брат экс-президента США Барака Обамы Малик Обама дал интервью RT. Во время беседы с телеканалом Малик выразил уверенность в том, что его сводный брат до сих пор оказывает влияние на решения Белого дома.
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