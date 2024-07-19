Часов Яр, срочно! Бешеная активность северного фланга, попытка охвата города сразу с двух сторон

После того, как была занята Калиновка и десант прорвал мощную линию обороны армии киевского режима на северном фланге, а также вышел за канал «Северский Донец – Донбасс», продолжается продвижение вперед и расширение подконтрольной территории.
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