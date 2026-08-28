Аделина Панина: 3 магические установки, которые защитят вашу семью и дом

Если вы почувствовали внезапное охлаждение в отношениях с любимым человеком, столкнулись с неожиданной болезнью или чередой неудач, заметили увядание красоты, то существует риск, что на вас наведена порча, приворот, сглаз или вы просто не понравились человеку с тяжелой энергетикой.