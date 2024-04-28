Подросток за рулем мотоцикла устроил ДТП в Боханском районе. Трое пострадавших

Автоавария случилась ночью 28 апреля на улице Ленина села Тихоновка Боханского района. Предварительно установлено, что 17-летний подросток за рулем мотоцикла «ОРИОН-125» вместе 17 летней пассажиркой ехал по улице Ленина.
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