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Как российских туристов обворовывают в разных странах, рассказала россиянка Соотечественница, путешественница и автор российского канала в «Дзене», поделилась горьким опытом российских туристов, которые стали жертвами воровства в разных странах.