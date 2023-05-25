Как российских туристов обворовывают в разных странах, рассказала россиянка Соотечественница, путешественница и автор российского канала в «Дзене», поделилась горьким опытом российских туристов, которые стали жертвами воровства в разных странах.
Как российских туристов обворовывают в разных странах, рассказала россиянка Соотечественница, путешественница и автор российского канала в «Дзене», поделилась горьким опытом российских туристов, которые стали жертвами воровства в разных странах.
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