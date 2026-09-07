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В аэропорту Майами пять человек погибли в результате инцидента с Boeing 767

В аэропорту Майами пять человек погибли в результате инцидента с Boeing 767

В аэропорту Майами (штат Флорида) как минимум пять человек погибли, еще несколько госпитализированы с травмами после того, как грузовой самолет Boeing 767 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

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