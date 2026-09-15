БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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КАК ДМИТРИЙ МИЛЮТИН РЕФОРМИРОВАЛ РУССКУЮ АРМИЮ

КАК ДМИТРИЙ МИЛЮТИН РЕФОРМИРОВАЛ РУССКУЮ АРМИЮ

Аркадий ВЕРТЯЗИН   Военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин по праву считается одним из выдающих людей эпохи Александра II.

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