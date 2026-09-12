10 battalions of the Armed Forces of Ukraine are trapped in the encirclement in the Kharkiv region. This was stated in an interview with Vladimir Solovyov by the commander of the 71st Guards Motorized Rifle Division Roman Shkroba.
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