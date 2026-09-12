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The Eurasia Daily news agency

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10 battalions of the Armed Forces of Ukraine are locked up in the encirclement in the Kharkiv region — the division of the 71st Guards

10 battalions of the Armed Forces of Ukraine are locked up in the encirclement in the Kharkiv region — the division of the 71st Guards

10 battalions of the Armed Forces of Ukraine are trapped in the encirclement in the Kharkiv region. This was stated in an interview with Vladimir Solovyov by the commander of the 71st Guards Motorized Rifle Division Roman Shkroba.

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