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На много лет раньше ожидаемого: SpaceX начнет запуск в космос ИИ-суперкомпьютеров Nvidia в 2027 году

На много лет раньше ожидаемого: SpaceX начнет запуск в космос ИИ-суперкомпьютеров Nvidia в 2027 году

Системы Vera Rubin NVL72 адаптированы для работы с искусственным интеллектом SpaceX собирается в 2027 году начать запускать на орбиту вычислительные системы на базе Nvidia Vera Rubin NVL72.

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