На много лет раньше ожидаемого: SpaceX начнет запуск в космос ИИ-суперкомпьютеров Nvidia в 2027 году

Системы Vera Rubin NVL72 адаптированы для работы с искусственным интеллектом SpaceX собирается в 2027 году начать запускать на орбиту вычислительные системы на базе Nvidia Vera Rubin NVL72.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым