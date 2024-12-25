Пашинян не примет участие в неформальном саммите СНГ из-за коронавируса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не примет участие в неформальном саммите СНГ, который пройдет в среду в России, из-за положительного теста на коронавирус, о присутствии на саммите ЕАЭС решение пока нет принято, сообщает РИА Новости.