Быстрый спутниковый интернет там, где никогда не было оптоволокна. Starlink приходит на фермы в Британии

Сеть продолжает расширяться Власти графства Линкольншир намерены установить оборудование Starlink на объектах, которые из-за удалённости пока не подключены к оптоволоконным сетям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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