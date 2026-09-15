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Быстрый спутниковый интернет там, где никогда не было оптоволокна. Starlink приходит на фермы в Британии

Быстрый спутниковый интернет там, где никогда не было оптоволокна. Starlink приходит на фермы в Британии

Сеть продолжает расширяться Власти графства Линкольншир намерены установить оборудование Starlink на объектах, которые из-за удалённости пока не подключены к оптоволоконным сетям.

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