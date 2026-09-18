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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-тренер ЦСКА Федотов отказал «Факелу». С Абаскалем контактов не было (Sport24)

Владимир Федотов отказался возглавить «Факел», сообщает Sport24. Бывший тренер ЦСКА был единственным кандидатом, с кем контактировали воронежцы на случай отставки Олега Василенко , но Федотов отклонил предложение.

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