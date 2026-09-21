18 arrested in slaying of Haitian president Moise, extradited to U.S.

Eighteen people suspected of playing a role in the 2021 assassination of Haitian President Jovenel Moise have been extradited to the United States.
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