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Нутрициолог предупредила о вреде популярного осенью овоща

Нутрициолог предупредила о вреде популярного осенью овоща

Существуют продукты двойного воздействия — на первый взгляд, они полезны, однако есть в них и другая сторона, приносящая вред, сообщила доцент ГУУ, кандидат педагогических наук, нутрициолог Ирина Меркулова.

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