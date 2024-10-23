Нутрициолог предупредила о вреде популярного осенью овоща

Существуют продукты двойного воздействия — на первый взгляд, они полезны, однако есть в них и другая сторона, приносящая вред, сообщила доцент ГУУ, кандидат педагогических наук, нутрициолог Ирина Меркулова.
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