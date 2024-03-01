«Можно ориентироваться»: что о вашей квартире говорят любимые места кошки

В России отмечают самый «пушистый» праздник — 1 марта наступил День кошек. Эти домашние питомцы всегда окружают своего дорогого хозяина любовью и чувством безопасности, а человек, в свою очередь, находит кого-то, кому может посвятить заботу и внимание.