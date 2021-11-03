Руководитель орловского депздрава Станислав Шувалов прокомментировал инцидент между фельдшером «скорой» и пожилой пациенткой

И.о. главы департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов сообщил о том, что ведомство инициировало службеную проверку по инициденту между орловчанкой Евгенией Кондрашовой, обвинившей фельдшера «скорой помощи» в избиении своей пожилой свекрови, и медиком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии