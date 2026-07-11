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Тренер хоккейной школы D13 из Екатеринбурга: «Со школами клубов КХЛ у нас абсолютно разный подход – мы игроков развиваем, они покупают. В основном занимаются селекцией»

Тренер екатеринбургской хоккейной школы D13 Александр Антропов высказался о специфике работы своей школы в сравнении с теми, что принадлежат клубам КХЛ .

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