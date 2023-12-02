Загнанная в угол крыса: украинский политолог предрек Зеленскому судьбу Протасевича

Крокодильим слезам и раскаянию журналиста не стоит верить, заявил эксперт Политолог из Незалежной Алексей Журавко прокомментировал исповедь бывшего главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, который рыдал на камеру.
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