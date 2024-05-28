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Калужские новости

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Два калужанина отправятся в тюрьму за новогоднее избиение знакомого

Два калужанина отправятся в тюрьму за новогоднее избиение знакомого

Два жителя Козельского района отправятся в колонию за причинение смерти по неосторожности. Во время новогодней пьянки они избили своего знакомого и оставили его лежать в подъезде, а затем он скончался в больницеДва жителя Козельского района отправятся в колонию за причинение смерти по неосторожности.

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