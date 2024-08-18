"Общественное": в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

"В Киеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении. В настоящее время воздушная тревога звучит в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях страны.