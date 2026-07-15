Почему китайский подход к автобизнесу не работает в России

Российским дилерам пришлось осваивать совершенно непривычные подходы к ведению дел. Китайские партнеры, по словам члена совета директоров питерской ГК «Автополе» Сергея Вайнера, долго пытались перенести свои внутренние методики на наш рынок, но столкнулись с тем, что они здесь не работают.