23 марта суд предсказуемо отправил под арест Экрема Имамоглу. Формально мэр Стамбула должен находиться в тюрьме, чтобы не мешать расследованию […] The post Мэр Стамбула арестован, оппозиция проводит праймериз appeared first on Медиакратия.
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