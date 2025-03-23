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Мэр Стамбула арестован, оппозиция проводит праймериз

Мэр Стамбула арестован, оппозиция проводит праймериз

23 марта суд предсказуемо отправил под арест Экрема Имамоглу. Формально мэр Стамбула должен находиться в тюрьме, чтобы не мешать расследованию […] The post Мэр Стамбула арестован, оппозиция проводит праймериз appeared first on Медиакратия.

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