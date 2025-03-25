«Расстрельная должность». Алексей Попов – про возможную замену Лоусона на Цуноду

«Расстрельная должность». Алексей Попов – про возможную замену Лоусона на ЦунодуGetty Images / Red Bull Content PoolРоссийский комментатор Формулы 1 Алексей Попов высказался о слухах насчёт замены Лиама Лоусона на Юки Цуноду уже на следующем этапе в Японии.