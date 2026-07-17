В ГД выступили с инициативой оплачивать 50% аренды жилья молодым семьям

Новая инициатива предполагает компенсацию 50% стоимости аренды для молодых семей, где есть ребенок до трех лет Депутаты Государственной Думы от партии "Новые люди" Ксения Горячева и Антон Ткачев, а также вице-спикер Владислав Даванков направили премьер-министру Михаилу Мишустину предложение о создании федерального стандарта компенсации аренды жилья для молодых семей с детьми до трех лет, пишет ТАСС.