В Петербурге полицейские вручили повестки 35 задержанным цыганам – видео

Свыше 20 человек привлекли к административной ответственности. Полицейские в минувшие выходные провели профилактический рейд по местам компактного проживания представителей кочевого народа в Петербурге и Ленобласти.
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