Военно-морские силы Китая, Ирана и России провели совместные морские учения

Пекин, 27 марта /Синьхуа/ -- Военно-морские силы Китая, Ирана и России с 9 по 13 марта проводили вблизи иранского порта Чабахар совместные учения под кодовым названием "Пояс безопасности-2025", сообщил в четверг официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.