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Китай

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Военно-морские силы Китая, Ирана и России провели совместные морские учения

Пекин, 27 марта /Синьхуа/ -- Военно-морские силы Китая, Ирана и России с 9 по 13 марта проводили вблизи иранского порта Чабахар совместные учения под кодовым названием "Пояс безопасности-2025", сообщил в четверг официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

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