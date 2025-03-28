Военно-морские силы Китая, Ирана и России провели совместные морские учения

Пекин, 27 марта /Синьхуа/ -- Военно-морские силы Китая, Ирана и России с 9 по 13 марта проводили вблизи иранского порта Чабахар совместные учения под кодовым названием "Пояс безопасности-2025", сообщил в четверг официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.
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