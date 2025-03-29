Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Тыл - фронту!

Русская  Православная  Церковь  - фронту и   возвращённым  регионам! В  уходящем  марте, а  именно18-20 числа, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай в сопровождении председателя Межъепархиального отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами и правоохранительными органами Московской митрополии протоиерея Марка Ермолаева и референта отдела священника Вячеслава Краснова совершил поездку в возвращённые регионы России: Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики:18 марта в Скадовске владыка Николай встретился с епископом Скадовским и Алешкинским Филаретом, передал от Издательства Московской Патриархии необходимую церковную утварь и духовную литературу.

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