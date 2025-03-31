Любовь в авангарде, танцы, Стравинский: культурная афиша апреля

Гастроли Александринского театра в Москве 31 марта — 6 апреля Москва Большие гастроли Александринки, известные как Дни Александринского театра в Москве, дают возможность увидеть петербургские спектакли на сцене столичных театров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии