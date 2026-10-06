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В Орловской области почтили память погибшего сотрудника СОБР Владимира Кузина

В Орловской области почтили память погибшего сотрудника СОБР Владимира Кузина

Сотрудники Управления Росгвардии по Орловской области отдали дань памяти старшему лейтенанту Владимиру Кузину — кавалеру ордена Мужества, погибшему при исполнении служебного долга в 2007 году.

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