Зеленскому дали срок. Важное поручение Путина. Россия прирастет регионами? Главное к утру

Редакция КС подготовила подборку главных событий, произошедших к утру пятницы, 6 июня: Санкт-Петербург открывает двери: в сентябре стартует IX Международный бизнес-форум недвижимости Трамп угрожает Киеву.
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