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Сытый бунт зажравшихся мажоров

Сытый бунт зажравшихся мажоров

Периодически в комментариях приходится слышать от мамкиных революционеров что-то типа «Вам, сытым и зажравшимся, не понять».

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АЮ Медведь
Согласен с автором. Надо всю эту либеральную педрасню гнать из России. Как Сталин, посадить в теплушки и вон из России.
Виктор Василенко
тем более , что им есть куда бежать ....
Елена Вангели
Сильно
Вадим Скоробогатов
Зажрались суки...И Власти захотели.
Виктория Иванова
Захотели власти? Они её имеют!
Tatyana Zaytseva
Полностью на стороне автора. Спасибо за честную статью.
степан дунов
Меня удивляет то , что власть России делает вид что все хорошо и такого как бы нет. Вопрос: почему это так ? Ответ :папаши , мамаши и родственники этих зажравшихся во власти. А ВВП озабочен *демократией* а что скажут на западе. Россия много национальное, много конфессиональное государство и весь ход истории России говорит о том что нужна жесткая, справедливая централизованная власть. И пора понять, коллективный запад спит и видит как загнобить Россию.
mark nikitin
В 91 году СССР проиграл Холодную Войну, в результате предательства правительственных бонз во главе с Горбачёвым. После провала ГКЧП, Горбачёв ввёл во все министерства и ведомства представителей Госдепа США с властными полномочиями. А в 93 году после стрельбы в Москве, Госдеп США подсунул Россиянам Конституцию, написанную там же в Госдепе агенством USAID, и народ принял эту конституцию. По конституции Россия стала колонией США, и даже те поправки которые были внесены в конституцию 1 июля, не меняют приоретет Международных Принципов и Норм (статья 15.4 конституции РФ 93 года), перед законами России. Тоесть подчинение США никуда не делось, Россия по прежнему подчиняется штатам. Так же штатам подчиняются СМИ РФ, и нет ни одного канала не подчинённого США. Потому люди там выступают, особенно те кого пиарят из каждого утюга исключительно посола американского. А соответственно и передачи, которые крутят на ТВ, так же подчинены разнорядки из США. Президент обращается к народу, но народ не всё слышит, и не понимает, потому что кругом одна лишь проамериканская пропаганда, и с телевизора и газет и с радио, и даже из утюга.
mark nikitin
mark nikitin
Борис Златанов
Не дает покоя Кролику Роджеру Константин Семин... А теперь еще и до Андрея Рудого добрался. А сам-то, значит, до сих пор на войне, на Донбассе... Все воюет, воюет, воюет... Может, лучше, вернулся бы в Винницу, организовал бы там соцдемовское подполье. И воевал, воевал, воевал...
Александр Симаков
Если Вас, уважаемый, обидела статья Роджерса, Вы зажравшийся мажор, или как и Рудой, на содержании у Ходорковского?
Александр Симаков
Если Вас, уважаемый, обидела статья Роджерса, Вы зажравшийся мажор, или как и Рудой, на содержании у Ходорковского?
Борис Осипов
Tatyana Fedotova
Лучше не скажешь!
евгений Данилов
Плять: как быстро течёт время, меняя настоящее, да впрочем и прошлое тоже. Ещё немного и мы узнаем как Саша Роджерс воевал на стороне мятежных повстанцев 7 лет подряд и был лучшим, но тайным другом Захарченко. Дождусь ли я покаяния за Роджеровские майданные похождения и за ранешние оценки российского курса и его руководства в лице ВВП. Думаю вряд ли
вячеслав Ts
автор лишен права на переоценку своих некоторых оценок в прошлом ?? Верю ему и его оценкам происходящего... т.к. они совпадают с моими
Виктор Геманов
Браво, Борис Осипов!
Нина Новикова
Ему Сёмин не нравиться?
Нина Новикова
А. у меня в моей прошлой стране утро начиналась с плавательного бассейна, школы, домашних уроки, кормёжкой без ограничения. А, потом, свобода-улица. Никто меня не грузил работой, ибо дети не должны работать, только учиться...И Сёминых не было, ибо тогда это не было актуально! Но сейчас Сёмин силён в аргументах.
Василий Коликов
Спасибо тебе, Сергей! За то, что ты есть, за то, что ты - настоящий.

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