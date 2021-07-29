Сытый бунт зажравшихся мажоров

Сергей ЕПолитикаСытый бунт зажравшихся мажоровПериодически в комментариях приходится слышать от мамкиных революционеров что-то типа «Вам, сытым и зажравшимся, не понять».Вернуться к статье2110НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАЮ МедведьСогласен с автором. Надо всю эту либеральную педрасню гнать из России. Как Сталин, посадить в теплушки и вон из России.Виктор Василенкотем более , что им есть куда бежать ....Елена ВангелиСильноВСВадим СкоробогатовЗажрались суки...И Власти захотели.ВИВиктория ИвановаЗахотели власти? Они её имеют!Tatyana ZaytsevaПолностью на стороне автора. Спасибо за честную статью.степан дуновМеня удивляет то , что власть России делает вид что все хорошо и такого как бы нет. Вопрос: почему это так ? Ответ :папаши , мамаши и родственники этих зажравшихся во власти. А ВВП озабочен *демократией* а что скажут на западе. Россия много национальное, много конфессиональное государство и весь ход истории России говорит о том что нужна жесткая, справедливая централизованная власть. И пора понять, коллективный запад спит и видит как загнобить Россию.mark nikitinВ 91 году СССР проиграл Холодную Войну, в результате предательства правительственных бонз во главе с Горбачёвым. После провала ГКЧП, Горбачёв ввёл во все министерства и ведомства представителей Госдепа США с властными полномочиями. А в 93 году после стрельбы в Москве, Госдеп США подсунул Россиянам Конституцию, написанную там же в Госдепе агенством USAID, и народ принял эту конституцию. По конституции Россия стала колонией США, и даже те поправки которые были внесены в конституцию 1 июля, не меняют приоретет Международных Принципов и Норм (статья 15.4 конституции РФ 93 года), перед законами России. Тоесть подчинение США никуда не делось, Россия по прежнему подчиняется штатам. Так же штатам подчиняются СМИ РФ, и нет ни одного канала не подчинённого США. Потому люди там выступают, особенно те кого пиарят из каждого утюга исключительно посола американского. А соответственно и передачи, которые крутят на ТВ, так же подчинены разнорядки из США. Президент обращается к народу, но народ не всё слышит, и не понимает, потому что кругом одна лишь проамериканская пропаганда, и с телевизора и газет и с радио, и даже из утюга.mark nikitinmark nikitinБорис ЗлатановНе дает покоя Кролику Роджеру Константин Семин... А теперь еще и до Андрея Рудого добрался. А сам-то, значит, до сих пор на войне, на Донбассе... Все воюет, воюет, воюет... Может, лучше, вернулся бы в Винницу, организовал бы там соцдемовское подполье. И воевал, воевал, воевал...Александр СимаковЕсли Вас, уважаемый, обидела статья Роджерса, Вы зажравшийся мажор, или как и Рудой, на содержании у Ходорковского?Александр СимаковЕсли Вас, уважаемый, обидела статья Роджерса, Вы зажравшийся мажор, или как и Рудой, на содержании у Ходорковского?БОБорис ОсиповTFTatyana FedotovaЛучше не скажешь!евгений ДаниловПлять: как быстро течёт время, меняя настоящее, да впрочем и прошлое тоже. Ещё немного и мы узнаем как Саша Роджерс воевал на стороне мятежных повстанцев 7 лет подряд и был лучшим, но тайным другом Захарченко. Дождусь ли я покаяния за Роджеровские майданные похождения и за ранешние оценки российского курса и его руководства в лице ВВП. Думаю вряд ливячеслав Tsавтор лишен права на переоценку своих некоторых оценок в прошлом ?? Верю ему и его оценкам происходящего... т.к. они совпадают с моимиВиктор ГемановБраво, Борис Осипов!Нина НовиковаЕму Сёмин не нравиться?Нина НовиковаА. у меня в моей прошлой стране утро начиналась с плавательного бассейна, школы, домашних уроки, кормёжкой без ограничения. А, потом, свобода-улица. Никто меня не грузил работой, ибо дети не должны работать, только учиться...И Сёминых не было, ибо тогда это не было актуально! Но сейчас Сёмин силён в аргументах.ВКВасилий КоликовСпасибо тебе, Сергей! За то, что ты есть, за то, что ты - настоящий.Комментировать
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