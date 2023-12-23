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США оценили мощь российских «Авангардов»: почему Америка уничтожает собственные МБР

США оценили мощь российских «Авангардов»: почему Америка уничтожает собственные МБР

США оценили мощь российских «Авангардов»: почему Америка уничтожает собственные МБР Евгения КомароваГиперзвуковые «Авангарды» легли в основу вооружения нового ракетного полка, заработавшего в Омской области.

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