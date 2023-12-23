США оценили мощь российских «Авангардов»: почему Америка уничтожает собственные МБР Евгения КомароваГиперзвуковые «Авангарды» легли в основу вооружения нового ракетного полка, заработавшего в Омской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии