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Парламентская газета

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Мадьяр: АЭС «Пакш» могут полностью остановить в ближайшие дни

Мадьяр: АЭС «Пакш» могут полностью остановить в ближайшие дни

Атомную электростанцию (АЭС) «Пакш» могут полностью остановить в ближайшие дни из-за снижения уровня воды в реке Дунай, сообщил 30 июля премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции по случаю визита в страну премьер-министра федеральной земли Бавария Маркуса Зедера, пишет РИА Новости.

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