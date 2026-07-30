Мадьяр: АЭС «Пакш» могут полностью остановить в ближайшие дни

Атомную электростанцию (АЭС) «Пакш» могут полностью остановить в ближайшие дни из-за снижения уровня воды в реке Дунай, сообщил 30 июля премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции по случаю визита в страну премьер-министра федеральной земли Бавария Маркуса Зедера, пишет РИА Новости.