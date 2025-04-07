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Царьград

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Москва украсила 79 автобусов и электробусов в честь 80-летия Победы

Москва украсила 79 автобусов и электробусов в честь 80-летия Победы

В Москве к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне украшены 65 автобусов и 14 электробусов. По словам заммэра Максима Ликсутова, праздничные украшения стали традицией для столичного транспорта, который активно обслуживает жителей города.

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