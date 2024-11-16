Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров ушел из жизни

На 39-м году жизни скончался артист Мариинского театра Владимир Шкляров. Пресс-служба театра сообщила в своем Тelegram-канале о том, что сегодня ночью невосполнимая погиб любимый артист, выдающийся премьер Мариинского театра Владимир Шкляров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии