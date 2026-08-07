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МЕДИА ТОК

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Wildberries запустил «единое окно» поддержки для предпринимателей

Wildberries запустил «единое окно» поддержки для предпринимателей

На платформе «RWB Участие» компания Wildberries запустила сервис для предпринимателей — в нём собрана актуальная информация о мерах поддержки, а также предусмотрена возможность задать вопрос или оформить индивидуальный запрос.

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