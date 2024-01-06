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Врач Тяжельников опроверг миф о воздействии лука и чеснока на иммунитет

Врач Тяжельников опроверг миф о воздействии лука и чеснока на иммунитет

Утверждение, что усиленное употребление чеснока и лука отдельно от других профилактических мер способно поднять иммунитет, является мифом, сообщает «Москва 24» со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова.

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