В Google Translate добавят поддержку более 110 новых языков. Среди которых очень редкие

Сервис Google Translate получит поддержку еще 110 языков со всего мира — к 133 нынешним языкам, которые платформа уже поддерживаетНовый апдейт в Google назвали самым значительным за всю историю сервиса и объявили об инициативе «1000 языков» — обязательстве разработать модель искусственного интеллекта, которая будет поддерживать тысячу наиболее распространенных языков по всему миру.