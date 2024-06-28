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В Google Translate добавят поддержку более 110 новых языков. Среди которых очень редкие

В Google Translate добавят поддержку более 110 новых языков. Среди которых очень редкие

Сервис Google Translate получит поддержку еще 110 языков со всего мира — к 133 нынешним языкам, которые платформа уже поддерживаетНовый апдейт в Google назвали самым значительным за всю историю сервиса и объявили об инициативе «1000 языков» — обязательстве разработать модель искусственного интеллекта, которая будет поддерживать тысячу наиболее распространенных языков по всему миру.

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