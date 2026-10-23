Глобальная дипломатия не может строиться вопреки глобальному соотношению сил Фото: © РИА Новости / Артем Креминский Киевский режим и его главарь Зеленский продолжают активно напоминать о своем существовании, в явном расчете на то, что ветры перемен снова станут для них попутными.