РИИ: представители четырех мусульманских организаций создали рабочую группу по партнерскому финансированию

12 октября в Российском исламском институте (РИИ) прошел круглый стол «Современные вопросы партнерских финансов в России: перспективы и вызовы», на котором представители мусульманских религиозных организаций объявили о создании рабочей группы по партнерскому финансированию.
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