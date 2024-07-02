В Московской области прошли мероприятия, посвященные Дню ветеранов боевых действий

1 июля в Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий. Организаторами выступают Общероссийская организация "ОФИЦЕРЫ РОССИИ", Московское городское отделение Союза десантников и региональная общественная организация "Общество инвалидов войны в Афганистане "Московский дом солдатского сердца".
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