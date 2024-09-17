Синоптики рассказали, когда в Свердловской области закончится Бабье лето

Резкого похолодания ждут уже к выходнымЛетнее тепло в Свердловской области простоит недолго. Как пишет в своём Telegram-канале "Погода в Екатеринбурге" метеоролог Алексей Пулин, прохладнее станет уже в пятницу, 21 сентября.
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