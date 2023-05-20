Федеральное агентство новостей №1

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Ведущая Яна Чурикова раскритиковала дочь певца Виктора Салтыкова за незнание российской музыки

Ведущая Яна Чурикова раскритиковала дочь певца Виктора Салтыкова за незнание российской музыки

Телеведущая Яна Чурикова высказалась о неудачном выступлении дочери Виктора Салтыкова в ходе музыкального телешоу, проходившего несколько лет назад.

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