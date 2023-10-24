«Если бы не эта звезда», — отец SHAMAN`а раскрыл, что сделала его сыну Пугачева

Патриотичный певец SHAMAN сегодня на пике популярности. Парень поднялся на верхушку славы благодаря собственным усилиям, но не все знают, что когда-то молодой человек взаимодействовал с Аллой Борисовной, которая, как считалось, тоже очень любила свою страну, однако, сейчас эта истина под большим вопросом.